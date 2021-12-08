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«Никто не может быть доволен»: Тухель прокомментировал ничью с «Зенитом»

08 Декабря 2021 • 23:48 Комментировать
Зенит
3:3
Челси
окончен

Решившись на активную ротацию состава в связи с плотным графиком в АПЛ, главный тренер «Челси» Томас Тухель поплатился за свой риск потерей первого места в группе Лиге чемпионов. Лондонцы не смогли переиграть «Зенит», а после матча наставник назвал причины случившегося.

«Я ожидал, что соперник сыграет в таком стиле. Если давать им свободные зоны, то тут же последуют контратаки. Никто не может быть доволен, ни сегодня, ни по итогам встречи с «Вест Хэмом», у нас шесть пропущенных голов в двух матчах», - прокомментировал Тухель на пресс-конференции.

При этом немецкий специалист отметил преимущество «Челси» в стартовые минуты. Потом, по его словам, футболисты сбавили обороты, за что последовало «наказание» в виде забитых «Зенитом» мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Томас Тухель
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