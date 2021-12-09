Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси»

Легенда туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился мнением о голе полузащитника петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева во вчерашнем матче против лондонского «Челси» в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Фантастический мяч, настоящий еврогол», - заявил итальянец в эфире Sky Sport.

Оздоев поразил ворота английской команды в компенсированное ко второму тайму время. Благодаря этому голу «сине-бело-голубые» вырвали ничью – 3:3.

«Челси» финишировал на втором месте в таблице, а «Зенит» занял третью строчку и квалифицировался в весеннюю стадию Лиги Европы.