Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси»

09 Декабря 2021 • 11:01 Комментировать
Зенит
3:3
Челси
окончен

Легенда туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился мнением о голе полузащитника петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева во вчерашнем матче против лондонского «Челси» в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Фантастический мяч, настоящий еврогол», - заявил итальянец в эфире Sky Sport.

Оздоев поразил ворота английской команды в компенсированное ко второму тайму время. Благодаря этому голу «сине-бело-голубые» вырвали ничью – 3:3.

«Челси» финишировал на втором месте в таблице, а «Зенит» занял третью строчку и квалифицировался в весеннюю стадию Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Дель Пьеро Магомед Оздоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.12  21:00 Аталанта ... Вильярреал
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
11:01 · Лига чемпионов
Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси»
10:42 · Лига чемпионов
«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов 1
10:33 · Лига чемпионов
Малафеев оценил игру «Зенита» против «Челси»
10:25 · Лига чемпионов
Сане прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»
10:08 · Лига Европы
Араухо: «Теперь цель «Барселоны» - победа в Лиге Европы»
09:52 · Лига чемпионов
«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет 1
09:47 · Лига чемпионов
Бускетс - о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Наши болельщики не заслуживаю этого»
09:39 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Бавария» доминировала и могла забить «Барселоне» больше трёх голов»
09:31 · Лига чемпионов
Лопетеги прокомментировал вылет «Севильи» из Лиги чемпионов
09:23 · Лига чемпионов
Три клуба выиграли все свои матчи в группе Лиги чемпионов
09:16 · Лига чемпионов
Оздоев - «Ювентусу»: «Не нужно благодарности» 3
09:09 · Лига чемпионов
Известны составы корзин для жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов
08:57 · Лига чемпионов
Крауч отреагировал на провал «Барселоны» в Лиге чемпионов
08:49 · Лига чемпионов
Президент «Барселоны» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов
08:42 · Лига чемпионов
Луческу подвёл итоги выступления киевского «Динамо» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем