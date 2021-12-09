Губерниев назвал «Зенит» лучшей командой России после ничьей с «Челси»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими впечатлениями касательно поединка между «Зенитом» и «Челси» в заключительном туре Лиги чемпионов. Эксперт похвалил питерцев за показанную игру, назвав «классным» футбол в их исполнении.

«Они в очередной раз доказали, что являются лучшей командой нашей страны абсолютно по делу. Когда нет давления результатом, все у команды получается. Так нужно учиться играть в каждом матче, не бояться никого», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что теперь «Зенит» отправится в Лигу Европы, где начнет свой путь со стадии 1/16 финала. Все потенциальные соперники россиян определятся в четверг, 9 ноября.