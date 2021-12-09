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Лига чемпионов

Оздоев - «Ювентусу»: «Не нужно благодарности»

09 Декабря 2021 • 09:16 Комментировать (1)
Зенит
3:3
Челси
окончен

Петербургский «Зенит» не позволил лондонскому «Челси» занять первое место в группе Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» вырвали ничью (3:3) в компенсированное время. Забитым мячом отметился полузащитник Магомед Оздоев.

После завершения встречи на «Газпром Арене» хавбек в шуточной форме обратился к туринскому «Ювентусу».

«Юве», не нужно благодарности», - написал российский футболист в твиттер-аккаунте.

Благодаря голу Оздоева «старая синьора» опередила «Челси» в борьбе за первое место в квартете. «Пенсионеры» финишировали на второй строчке.

В свою очередь «Зенит» стал третьим и выступит в весенней части Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Магомед Оздоев
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Комментарии (1)
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Ne gustа
09 Декабря 2021 в 09:24
Оййййй, а шо, Ювентус благодарил и кучу подарков выслал? Пропустил
Эйненей, айлюлю
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