Оздоев - «Ювентусу»: «Не нужно благодарности»

Петербургский «Зенит» не позволил лондонскому «Челси» занять первое место в группе Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» вырвали ничью (3:3) в компенсированное время. Забитым мячом отметился полузащитник Магомед Оздоев.

После завершения встречи на «Газпром Арене» хавбек в шуточной форме обратился к туринскому «Ювентусу».

«Юве», не нужно благодарности», - написал российский футболист в твиттер-аккаунте.

Благодаря голу Оздоева «старая синьора» опередила «Челси» в борьбе за первое место в квартете. «Пенсионеры» финишировали на второй строчке.

В свою очередь «Зенит» стал третьим и выступит в весенней части Лиги Европы.