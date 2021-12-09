Малафеев оценил игру «Зенита» против «Челси»

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениям от поединка своей бывшей команды против лондонского «Челси» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась вничью со счетом 3:3. «Сине-бело-голубые» были близки к поражению, однако команду спас точный выстрел полузащитника Магомеда Оздоева в добавленное время.

«Зенит» играл смело с одной из лучших команд Европы. Местами «Зенит» показал неплохой футбол. Ничья - хороший результат», - приводит слова Вячеслава ТАСС.

Подопечные Сергея Семака завершили групповой этап на третьем месте и вышли в плей-офф Лиги Европы.