Семак: «Челси» сыграл не на максимум»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Челси», в котором его подопечным удалось на последней минуте отобрать у лондонцев победу. Специалист отметил, что обе команды играли в открытый футбол.

«Была неуверенность, много брака, присутствовала закрепощенность. А впоследствии мы активнее заиграли. «Челси» сыграл не на максимуме с точки зрения настроя. Все хотят быть на первом месте в группе, но многим основным футболистам дали отдохнуть», - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник кратко описал выступление «Зенита» на групповой стадии, подчеркнув хорошую игру во всех поединках, кроме выезда к «Ювентусу». Напомним, что свою борьбу на международной арене питерский клуб продолжит уже в Лиге Европы.