Матч «Зенит» - «Челси» обслужит бригада судей из Голландии

На этой неделе состоятся поединки заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» примет лондонский «Челси».

На официальном сайте УЕФА появилась информация о том, кто будет судить эту встречу. Матч обслужит бригада арбитров из Голландии. Главный рефери – Сердар Гэзюбююк. Помогать ему на бровках будут Йохан Балдер и Йоост ван Зуйлен. Четвертый судья – Йерун Мансхот. Система ВАР – Камфус Йохем и Клэй Руперти.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в среду, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.