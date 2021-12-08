Боярский: «Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник»

Народный артист страны и известный болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал выступление команды в матче против «Челси» в рамках Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака сумели забить три гола, отобрав у фаворита очки в домашних стенах.

«Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник. В скором времени он будет способен обыграть вообще любую европейскую команду», - лестно отозвался Боярский в интервью Sport24.

Более того, артист считает, что питерцы снова подтвердил свой статус самого сильного коллектива России. Добавим, что эта ничья не позволила «Челси» занять первое место в группе, пропустив вперед туринский «Ювентус».