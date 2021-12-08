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Боярский: «Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник»

08 Декабря 2021 • 23:28 Комментировать (3)
Зенит
3:3
Челси
окончен

Народный артист страны и известный болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал выступление команды в матче против «Челси» в рамках Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака сумели забить три гола, отобрав у фаворита очки в домашних стенах.

«Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник. В скором времени он будет способен обыграть вообще любую европейскую команду», - лестно отозвался Боярский в интервью Sport24.

Более того, артист считает, что питерцы снова подтвердил свой статус самого сильного коллектива России. Добавим, что эта ничья не позволила «Челси» занять первое место в группе, пропустив вперед туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
voveksvet
08 Декабря 2021 в 23:56
Что фикало мотив , что фикало зенит одно г__но. А придурки которые за них топят- в Кащенко.
alexjaa
08 Декабря 2021 в 23:43
покурил чел
CELTIC FROST
08 Декабря 2021 в 23:55
ланфрен ланфра, бро))
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окончен Зенит 3:3 Челси
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Идет 45 минута Бенфика 2:0 Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
Идет 45 минута Вольфсбург 0:1 Лилль 2.02 3.55 3.75
Идет 45 минута Бавария 2:0 Барселона 1.69 4.6 4.3
Идет 45 минута Ред Булл Зальцбург 0:0 Севилья 2.7 3.8 2.45
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