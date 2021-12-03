Азмун оценил результат «Зенита» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» досрочно завершил борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, финишировав за тур до окончания групповой стадии на третьем месте. Команда Сергея Семака квалифицировалась в весеннюю часть Лиги Европы. Своим мнением по этому поводу поделился иранский форвард команды Сердар Азмун.

В беседе с клубной пресс-службой нападающий признал, что «Ювентус» и «Челси», вышедшие в плей-офф, превосходят в данный момент питерцев. По мнению Сердара, выход в Лигу Европы – хороший результат для «Зенита». Иранец надеется на успешное выступление клуба в этом турнире.

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле встретится с «Челси».