Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Челси».

«Смущает немного, что «Зенит» уже не имеет турнирной мотивации в Лиге чемпионов. Не хотелось бы, чтобы этот матч был проходным. Все-таки команды, выходя на футбольное поле, должны помнить о зрелище, о болельщиках. Мне кажется, для игроков, особенно для футболистов «Зенита», такие матчи - это вызов. Это возможность обратить внимание на себя, продемонстрировать свои качества и заявить о своих амбициях. На матч придут болельщики, думаю, они будут в ожидании сюрпризов.

Если «Зенит» сумеет победить, для меня это будет очень приятно. Объективно, шансов, конечно, немного. В памяти матч, который проходил в Лондоне. Казалось бы, мы удовлетворены минимальной победой «Челси» и возможностями, которые были у «Зенита». Но вот как раз эта смиренность в этом матче меня озадачила, потому что мне казалось, что именно на тот момент были хорошие возможности не только ориентироваться на ничью, но и думать о большем. Объективно, «Челси» - явный фаворит. Уровень игроков, качество игры, недаром лондонцы удерживают лидерство и в АПЛ», - сказал Бышовец.