Вендел и Азмун из-за повреждений покинули поле по ходу матча с «Челси»

Питерский «Зенит» героически вырвал результативную ничью на последних минутах матча с «Челси» в Лиге чемпионов, но тренерскому штабу, скорее всего, предстоит ожидать неприятных новостей от клубных врачей.

По ходу встречи наставнику команды Сергею Семаку пришлось сделать две вынужденных замены – сначала на 51-й минуте продолжить поединок не смог полузащитник Вендел, а ближе к концовке игры дискомфорт почувствовал и нападающий Сердар Азмун.

Пока неизвестно, являются ли эти повреждения серьезными. К слову, уже на выходных «Зенит» сыграет в «Динамо», которое отстает от них лишь на два очка в турнирной таблице РПЛ.