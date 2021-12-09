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Лига чемпионов

Ринат Билялетдинов: С «Зенитом» «Челси» сыграл на шестьдесят процентов от своих возможностей эксклюзив

09 Декабря 2021 • 12:49 Комментировать
Зенит
3:3
Челси
окончен

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» сыграл с «Челси» вничью 3:3.   

- 3:3 с таким клубом, как «Челси» – это сродни победе?

- Кто-то может так считать. Команды создавали моменты волнами. Преимущество было то у одного, то у другого соперника. «Зенит» должен был забивать, когда Азмун вышел один на один. Счет часто бывает по игре. Хотя бывают разные ситуации. Взять «Локомотив» в безнадежном матче с «Марселем», когда «железнодорожники» спаслись в меньшинстве в конце игры. Такое тоже бывает. Поэтому ничьей «Зенит» должен быть доволен.

- Что случилось в начале игры? Почему футболисты «Челси» легко создали три голевых момента за стартовые за три минуты?

- Хозяева просто не вкатились. Сработала инерция от чемпионата. Еще сказалось рассеянное внимание. До отпуска две игры, и чемоданы уже в коридоре стоят. Взгляд на них падает. Что-то срабатывает подсознательно. Где-то там надо искать причину. А если серьезно, стандарты всегда несут в себе опасность. Как их не отрабатывай, не все забьешь, и ноль у своих ворот не всегда оставишь.   

- «Зенит» играл довольно смело. Было видно, что команда не боится «Челси». Такой смелый футбол питерцев удивил?

- Да нет.

- Почему?

- Игра была раскованная. «Зенит» ничего не терял и не приобретал, кроме престижа. Лига Европы уже в кармане. Было большое желание у бразильцев и других легионеров понравиться своей игрой. Этот матч смотрели в Европе, и иностранцы это хорошо  чувствуют. Поэтому им было важно показать себя. Это в какой-то степени удалось. А у «Челси» была легкая, воздушная игра. В чемпионате Англии у клуба более серьезная ситуация. Там «Челси» отстает, бьется. Посмотрите, какой там накал борьбы в матчах. Он несопоставим с накалом в матчах, в которых играет «Зенит». Вспомните встречу со «Спартаком» или «Динамо». Хотите, прибавим газу, хотите – убавим. Включим скорости и всех обыграем в чемпионате России. А «Челси» вчера сыграл процентов на шестьдесят возможностей. И этого достаточно. Три мяча забили. Поэтому здесь все закономерно. «Зенит» не ударил в грязь лицом, уже хорошо.  

- Стоила ли ничья потери Азмуна в матче, который ничего не решал?

- Надо подождать пару дней, потому что медицинский персонал может так поработать за эти два дня, что тайм Азмун с «Динамо» сыграть сможет. И этого будет достаточно. Мы же не знаем характер травмы.

- «Зенит» впервые занял место в группе Лиги чемпионов выше четвертого. В чем заключается эволюция команды, если судить по итогам нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов?

- Прогресс, конечно, есть. В первом туре команда играла от обороны, а в последнем матче мы увидели раскованный «Зенит», отрытый футбол.

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- Какой матч предопределил третье место в группе?

- Если оценивать весь путь, ключевым моментом был домашний матч с «Ювентусом». Считаю, что потенциал команды должен вырасти, хотя его еще надо реализовать. Однако, видно, как команда может менять тактический рисунок, делать перестановки в составе. «Зенит» находится на хорошем европейском уровне. Чистяков, Сутормин, Караваев сейчас просто обязаны прогрессировать. У них все есть для развития своего потенциала.  

- В Лиге Европы какие перспективы у команды? Способен ли «Зенит» дойти до финала?

- Способен. Перспективы хорошие. Лишь бы травм не было. Мы видим, что даже «Барселона» сейчас проходная команда. А «Зенит» на данный момент даже в особом усилении не нуждается. Исходя из того, что питерцы набили руку и достойно выглядели в Европе, они реально могут претендовать на то, чтобы в Лиге Европы забраться высоко.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Ринат Билялетдинов
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