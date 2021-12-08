Семак: «Барриос не будет играть в тройке защитников, а будет выступать на своей позиции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Челси» в эфире канала «Матч ТВ».

- Заключительный матч для «Зенита» в Лиге чемпионов в этом сезоне. Вы сказали перед игрой, сравнили «Челси» с немецкой машиной. Вы считаете, что независимо от того состава, который сегодня выпустит Томас Тухель, стиль и качество игры никак не изменятся?

- Можно быть насчет системы быть уверенными на 100%, малая вероятность, что она изменится. Что касается того же состава, я думаю, что атакующая группа (Хаверц, Зиеш, Маунт, Вернер, Лукаку) из шестерки нападающих трое будут играть, а трое - нет. Разница, на мой взгляд, не очень большая. Самая такая сложность и проблема - игроки центра поля, где, наверное, появление одного игрока, Сауля, который меньше играл в чемпионате, тоже высокого уровня. Просто говорить, что качество может упасть, я бы все-таки не стал. Уровень достаточный, практически на каждую позицию есть по два хороших игрока.

- Что касается Вилмара Барриоса и его позиции на поле, действительно ли он будет третьим центральным защитником, как это было в Лондоне?

- Нет, он не будет играть в тройке, а будет выступать на своей позиции. По ходу матча в зависимости от того, как он будет складываться, мы можем использовать эту опцию, но он будет играть на своей позиции привычной.