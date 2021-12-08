Праздник футбола в Санкт-Петербурге! Кто из игроков «Зенита» отлично сыграл против «Челси» в Лиге чемпионов

Оценки футболистам Сергея Семака

Санкт-Петербург закрыл футбольный год шикарным матчем! 3:3 с действующим победителем Лиги чемпионов, да ещё и с пушечным ударом на последних секундах – красота! «Зенит» не проиграл лондонскому «Челси» и повлиял на распределение мест в группе Н. Победы нет, но, кажется, у футболистов Семака будет отличное настроение перед игрой с «Динамо».

Статистика: удары по воротам – 17:13, в створ – 7:8, владение мячом - 48:52, угловые – 10:8. Кто же из футболистов «Зенита» провёл отличный матч против «Челси»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ – 5,0. Три мяча пропустил Михаил, что само по себе много. Пять раз спас, но опасные моменты «Челси» губил сам. Из серьёзных спасений в активе Кержакова только удар Аспиликуэты головой.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Очень много угроз приходило с фланга Караваева. Вячеслав как начал дрожать под прессингом Вернера, так и не справился с этим до финального свистка. Как раз Караваева Тимо легко обыграл, когда оформлял победный гол.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 5,0. Центр обороны «Зенита» стал слабым звеном команды в этом матче и даже Ракицкий, обычно радующий своей игрой, не поспевал за соперниками. Вместе с Ловреном проиграл борьбу на голевом угловом «Челси», не помешал Вернеру и Лукаку разыграть мяч при втором голе.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 4,0. Хорват просто бегал рядом с форвардами, не мешая ни Лукаку, ни Вернеру. В пассиве жёлтая карточка, в активе ни одного отбора или перехвата. Очередной слабый матч Деяна Ловрена.

ДУГЛАС САНТОС – 6,0. Ужасно начал матч Дуглас – упустил Вернера на угловом, через раз ошибался в передачах. Но затем исправился, выдав прекрасный навес на Клаудиньо и спровоцировав всплеск активности «Зенита». И фланг свой более не проигрывал.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 6,0. До позиции центрального защитника дошёл Барриос по ходу матча. Отбирал качественнее остальных (4 раза), но многовато суетился. Чуть в штрафной не потерял мяч после отбора, вдруг пустившись в дриблинг.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,5. Теневым героем остаётся Далер. Ему мяч достаётся не так часто, как бразильцам, но он всегда обостряет и даже делает это красиво. Сегодня Кузяев разогнал две опасные атаки, при этом успевал и обороне помогать, совершив 2 отбора.

ВЕНДЕЛ – 7,0. После феноменального рывка Вендел дёрнул мышцу и покинул поле. Жаль, неплохо бразилец держал плотность в середине поля, своевременно шёл в борьбу, аккуратно пасовал и не суетился под лондонским прессингом.

МАЛКОМ – 6,5. Активность Малкома была явно несопоставима с его полезными действиями. Два загубленных момента, три удара в неподходящий момент, явно сломавшие хорошую атаку. Голевая передача на Азмуна, конечно, была хороша, но КПД слишком мал. А партнёры играли на Малкома постоянно.

Реклама

КЛАУДИНЬО – 9,0. Даже на фоне «Челси» Клаудиньо смотрится настоящим волшебником. Мягкая техника, умные передачи, своевременные открывания. Бразилец вёл игру «Зенита», отдав пять обостряющих передач, забив гол. Главное, что Клаудиньо вообще не фальшивил, всегда играл на команду.

СЕРДАР АЗМУН – 8,0. Кристинсен и Аспиликуэта совсем не поспевали за иранцем. Сердар и на скорости уходил, и в свободные зоны врывался, и верховую борьбу в нужные моменты выигрывал. Жаль, что только один гол забил Азмун, в некоторых моментах Кепа был по-настоящему крут.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – б/о. Вошёл в игру с грубейшей ошибки, но Вернер простил «Зенит».

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

АРТЁМ ДЗЮБА – б/о.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 7,5. Сумасшедшим ударом принёс ничью «Зениту»! Поздравляем Магомеда с преодолением тяжёлой травмы.