Гаджиев: У «Зенита» отличная возможность проверить себя на фоне «Челси»

Российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждёт от поединка Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

По его словам, у чемпиона России есть хорошая возможность продемонстрировать свой потенциал в поединке с сильным соперником.

«Матч покажет, насколько «Зенит» готов играть с соперниками такого класса. Отличная возможность проявить и проверить себя на фоне «Челси», – цитирует Гаджиева «Спорт уик-энд».

Встреча пройдёт 8 декабря. Сине-бело-голубые будут хозяевами поля. В Лондоне питерский клуб уступил со счетом 0:1.

Ранее Сергея Семака лишилась шансов на выход из группы Лиги чемпионов. «Зенит» занимает третью строчку (4 очка) и весной выступит в Лиге Европы.

В активе «Челси» и «Ювентуса» по 12 очков.