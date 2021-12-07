Футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Челси».

- В первом матче с «Челси» «Зенит» уступил с минимальным счетом 0:1. Чего ждете завтра?

- Хотелось бы увидеть равное противостояние. Очки нас не так должны волновать, потому что они не двигают «Зенит» наверх таблицы. Здесь важно увидеть достоинство нашей команды и качество игры. Не надо смотреть на то, что делает соперник, а нужно делать то, что умеем мы. У «Зенита» достаточно квалифицированных футболистов и они способны выглядеть гораздо увереннее, чем в прошедших матчах. Меня не особо волнует результат. Хочется, чтобы мы встали на те рельсы, которые позволят увидеть изменение качества игры питерского клуба. Понятно, что возможности у нас ниже, чем у «Челси», но не настолько, чтобы мы не испытывали радость за ту игру, которую наши обязаны показать с соперником любого уровня.

- «Челси» еще борется за первую строчку таблицы, а «Зенит» точно будет третьим. Получается для гостей результат важнее?

- На таком уровне на кону стоит престиж, финансовые притязания. Я уверен, что наши будут играть на пределе своих возможностей. Важна внутренняя мотивация и стремление не проиграть своему визави в микродуэлях. «Зенит» будет делать все возможное, не глядя на то «Ювентус» перед ним или «Челси». Важно показать перспективу нашим болельщикам. Питерцы должны противостоять команде, которая решает свои задачи.

- Результат не давит на «Зенит». Значит ли это, что питерцы будут раскрепощены?

- Конечно. Проще играть, когда за результатом игры ничего не стоит. Но важнее, что мы играем дома. Плюс увеличили количество болельщиков на трибунах. Это даст нашим игрокам особую возможность мотивировать себя на подвиги.

- В этом видите шанс для хозяев?

- Это лучший вариант в данном случае, когда очковая лихорадка не заставляет тебя доставать те ресурсы, которых у тебя нет. Можно играть в футбол с открытым забралом, на своем поле, при этом понимая, что этот матч – толчок в развитии командной игры.

- Учитывая, что турнирных задач у «Зенита» уже нет, и скоро важный матч с «Динамо», мы увидим серьезную ротацию?

- Никакой ротации не будет. Четыре дня до матча с «Динамо» вполне достаточно, чтобы привести всех в чувства, дать возможность отдохнуть, восстановиться. Будут играть все лучшие на сегодняшний день футболисты. Исключаю, что через этот матч Семак будет думать, как выстраивать игру с «Динамо».

- Дзюба еще не забивал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ждать от него гола?

- Не знаю. Наверное, нас это меньше всего должно волновать. Важно, чтобы команда подарила нам прекрасный вечер и нашла футболиста, который бы принес нам спортивное счастье.

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- Как оцениваете выступление «Зенита» в группе Лиги чемпионов? Могли забраться выше или занимают свое место?

- Это его место. Третье место вполне приличное. «Ювентус» и «Челси» по всем параметрам сильнее «Зенита». Не стоит себя обманывать.

- А что касается чемпионата, «Динамо» уже рядом. Сильно ли влияет тот фактор, что у питерцев еще и еврокубковые матчи, а у москвичей их нет?

- Да нет. Не должен. Могло бы сказаться, если было бы два дня перерыва. Все, что больше 72-х часов, которые необходимы команде на восстановление и подготовку к следующей игре, это нормально. Четыре дня вполне приемлемы для того чтобы играть на уровне российского чемпионата.

Елена Григорьевская