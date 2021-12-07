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Лига чемпионов

Что ждёт Семака в «Зените»

07 Декабря 2021 • 21:19 Комментировать (2)
Зенит
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Челси
6.30 4.20 1.52
Через 22 ч. 42 мин.
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Летом 2020 года Сергей Семак подписал второй контракт с «Зенитом» по системе «2+1». По завершении сезона-2021/22, через полгода, заканчивается базовая часть трудового договора. В ближайшее время сторонам нужно думать о будущем. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило перспективы Семака остаться главным тренером питерского клуба в следующем сезоне.

Специалист второй раз подписал контракт по схеме «2+1». Перед подписанием первого соглашения Сергей только приехал из «Уфы», с которой добился лучшего результата в истории клуба. Однако одно дело – тренировать провинциальный клуб, и другое – возглавлять лучший клуб России. Семак стал первым российским тренером «Зенита» со времён Анатолия Давыдова, которому предложили полноценный контракт. Сергей признавался, что ему предложили скромные условия. Его брали на перспективу, а главной задачей было убедить руководство.

Двух чемпионских титулов подряд Семаку оказалось достаточно, чтобы с ним продлили сотрудничество. Прошлый раз переговоры со специалистом начались за полгода до завершения базовой части. Из-за пандемии, правда, процесс затянулся, поэтому новый контракт подписали только летом 2020 года. Семак получил улучшенные финансовые условия, а также возможность влиять на трансферную политику. Это вполне устраивало Семака, который считал, что нет смысла подписывать соглашение на один год. В 2021 году тренер выиграл третий чемпионский титул подряд, и сейчас «Зенит» – очевидный фаворит сезона-2021/22. Да, в прошлом сезоне было провальное выступление в Лиге чемпионов, но в этом питерцы гарантировали себе евровесну.

Пока непонятно, как поступит клуб с главным тренером: будет ли предложен новый контракт, либо активируется опция «+1». Учитывая то, что Семак удовлетворён своей зарплатой и влиянием на клубные дела, его вполне устроит и продление действующего соглашения. Если это случится, тогда разговоры о новом контракте перенесутся минимум на год. Интересно, что в контракте Семака нет пункта об обязательном выходе в плей-офф Лиги чемпионов, а есть лишь участие в турнире.

Высшее руководство клуба связывает долгосрочные перспективы именно с Семаком и на сегодняшний день не планирует делать ротацию. В Санкт-Петербурге поняли, что успех не бывает резким. С учётом падающего уровня чемпионата России и неудачной жеребьёвки в Лиге чемпионов, выход в Лигу Европы с третьего места – далеко не провал. В ближайшее время боссы могут потребовать от тренерского штаба план развития команды на ближайшие 2-3 года. Это вполне логично, ведь главный тренер Семак частично взял на себя обязанности спортивного директора.

Что касается позиции самого Семака, то он находится в комфортных условиях. Сергею Богдановичу и его семье всё нравится в Санкт-Петербурге. За границу специалист не рвётся, а работать в другие топ-клубы вряд ли пойдёт. Вот и получается, что «Зенит» или сборная России – самые желаемые места работы для Семака. Возможно, Сергей Богданович в будущем будет работать и с национальной командой, но пока Карпин не провалился в сборной, а Семак не провалился в «Зените», этот вопрос не будет подниматься. Следующий сезон может стать прорывным для клуба, ведь состав наверняка прилично изменится, учитывая заканчивающиеся контракты Дзюбы, Азмуна, Оздоева, Ерохина, Ракицкого и других футболистов.

Владислав АВРАМЕНКО

 


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
07 Декабря 2021 в 21:39
Гнать надо Богданыча с этого места! Выйгрывать чемпионат Зенит может и без тренера. По мне так своими решениями он только делает лишние осечки. В еврокубках ссыкливая тактика и позор. Нужен тренер который готов ставить атакующий и смелый футбол, который не боится за результат, который не признает авторитетов. Но наше руководство даже патлатого шарлотана не могли уволить,при котором команда и метр пас отдать/принять не могла, а уж Семака тем более не тронут.
Ne gustа
07 Декабря 2021 в 21:25
Эйненей,та он ждетс приглашение в табор. Шобы стать вольным сыном полей и степей
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