«Зенит», забив три мяча, лишил «Челси» победы в группе

«Зенит» и «Челси» выдали настоящий матч-триллер. Обе команды по ходу встречи вели в счёте, а решилось всё в компенсированное время. «Челси» не смог победить и занял второе место в группе.

Матч заключительного тура группы H Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» толком не носил спортивной интриги. Питерцы заранее обеспечили себе третью строчку, а лондонцы заранее пробились в плей-офф. Возможно, «синие» всё же хотели победить, чтобы гарантировать себе первую строчку, которая всё же даёт некоторое преимущество на стадии 1/8 финала.

«Челси» мог забить уже на первой минуте. Сауль ворвался в штрафную через левую зону и готовился бить, но Ракицкий и Кержаков бросились ему на перерез, совместными усилиями отправив футбольный снаряд за пределы поля. После углового мяч всё же влетел в ворота питерцев. Баркли навесил, Кристенсен головой пробросил футбольный снаряд на дальнюю штангу, и Вернер с близкого расстояния не промахнулся.

«Синие» продолжали давить, просто не выпуская «Зенит» с их половины поля. Лишь минуте к пятнадцатой питерцы смогли отодвинуть игру от своих ворот, но подойти к чужим у них не получалось. Первая осмысленная атака у хозяев получилась лишь в середине тайма. Кузяев отправил Малкома в забег по правому флангу, бразилец приблизился к штрафной и пробил, но Сауль успел заблокировать этот выстрел. Буквально тут же бразилец уже вырвался один на один с Кепой, но переиграть его не смог.

По истечении получаса «Челси» обязан был забивать второй гол. После быстрой атаки Лукаку из правой зоны штрафной набросил мяч дальний угол вратарской, откуда Вернер расстреливал ворота, но Кержаков сблизился и спас команду. Ответ «Зенит» оказался голевым. Дуглас Сантос слева навесил в штрафную, куда ворвался Клаудиньо и будучи в одиночестве головой с близкого расстояния пробил мимо Кепы в цель.

Через четыре минуты питерцы и вовсе вышли вперёд. Вендел в центре отобрал мяч, отдал пас Малкому, а тот вертикальной передачей вывел Азмуна на рандеву с Кепой. Иранец прокинул мяч мимо голкипера и пробил в пустые ворота. Буквально тут же Азмун ещё раз выскакивал на рандеву с Кепой, но на этот раз испанец удар парировал. Тем не менее, к перерыву счёт в любом случае устраивал хозяев.

Начало второго тайма прошло в обоюдных атаках. «Челси» прибавил и пытался сравнять счёт, а «Зенит» продолжал отвечать быстрыми отрывами. Постепенно гости всё же завладели инициативой. По истечении часа лондонцы сравняли счёт. Вернер с Баркли сыграли красиво в стеночку, немец ворвался в штрафную и сделал поперечную передачу мимо вышедшего из ворот Кержакова на Лукаку. Бельгийцу оставалось лишь не промахнуться мимо пустых ворот.

Питерцы не собирались охранять ничью. Подопечные Семака и имели шансы забить ещё раз. За двадцать минут до конца матча после навеса справа Азмун головой пробил в угол, но Кепа сумел среагировать и совершить суперсейв.

На последних минутах «Зенит» выглядел даже активнее. Казалось, что это питерцам нужна была победа, чтобы занять первое место. «Челси» же действовал не так напористо, но в концовке забил. Лондонцы вновь действовали в короткий пас около штрафной, Пулишич сделал передачу внутрь неё, откуда Вернер пробил под руку Кержакову.

Казалось, что «Челси» уже не упустит победу, но в компенсированное время питерцы сравняли счёт. После навеса слева Сарр в борьбе с Дзюбой сбросил мяч на линию штрафной, откуда Оздоев слёта вонзил мяч в верхний угол. Кепа задел мяч, но спасти не смог. Итоговая ничья отправила «Челси» на второе место в группе.

«Зенит» теперь ждёт 13-го декабря, когда состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. Питерцы и ещё 7 команд, занявшие третьи места в Лиги чемпионов сыграют с вице-победителями квартетов второго по значимости еврокубка. Что касается «Челси», то лондонцы 13-го декабря узнают своего соперника по 1/8 главного континентального турнира.

Андрей Центров