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Лига чемпионов

«Зенит», забив три мяча, лишил «Челси» победы в группе

08 Декабря 2021 • 22:40 Комментировать (25)
Зенит
3:3
Челси
окончен

«Зенит» и «Челси» выдали настоящий матч-триллер. Обе команды по ходу встречи вели в счёте, а решилось всё в компенсированное время. «Челси» не смог победить и занял второе место в группе.

Протокол игры  
Зенит 3:3 Челси
    2' Вернер Тимо (0:1)
(1:1) Клаудиньо 38'    
(2:1) Азмун Сердар 41'    
    62' Лукаку Ромелу (2:2)
    85' Вернер Тимо (2:3)
(3:3) Оздоев Магомед 90'    
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав Ловрен Деян   60' Ракицкий Ярослав   65' (Круговой Данил (   65') Дуглас Сантос Барриос Вилмар Малком Филипе   79' (Дзюба Артём (   79') Кузяев Далер   79' (Оздоев Магомед (   79') Вендел Маркус   51' (Мостовой Андрей (   51') Клаудиньо Азмун Сердар   79' (Ерохин Александр (   79')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кравцов Кирилл Сутормин Алексей Кузнецов Даниил
Аррисабалага Кепа Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Сарр Маланг Хадсон-Одои Каллум   37'   65' (Зиеш Хаким (   65') Джеймс Рис II Баркли Росс   65' (Пулишич Кристиан (   65') Ньигес Сауль   75' (Хаверц Кай (   75') Маунт Мэйсон Вернер Тимо Лукаку Ромелу   75' (Алонсо Маркос (   75')
Запасные: Рюдигер Антонио Менди Эдуар Лофтус-Чик Рубен Силва Тьяго Беттинелли Маркус
08 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Матч заключительного тура группы H Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» толком не носил спортивной интриги. Питерцы заранее обеспечили себе третью строчку, а лондонцы заранее пробились в плей-офф. Возможно, «синие» всё же хотели победить, чтобы гарантировать себе первую строчку, которая всё же даёт некоторое преимущество на стадии 1/8 финала.

«Челси» мог забить уже на первой минуте. Сауль ворвался в штрафную через левую зону и готовился бить, но Ракицкий и Кержаков бросились ему на перерез, совместными усилиями отправив футбольный снаряд за пределы поля. После углового мяч всё же влетел в ворота питерцев. Баркли навесил, Кристенсен головой пробросил футбольный снаряд на дальнюю штангу, и Вернер с близкого расстояния не промахнулся.

«Синие» продолжали давить, просто не выпуская «Зенит» с их половины поля. Лишь минуте к пятнадцатой питерцы смогли отодвинуть игру от своих ворот, но подойти к чужим у них не получалось. Первая осмысленная атака у хозяев получилась лишь в середине тайма. Кузяев отправил Малкома в забег по правому флангу, бразилец приблизился к штрафной и пробил, но Сауль успел заблокировать этот выстрел. Буквально тут же бразилец уже вырвался один на один с Кепой, но переиграть его не смог.

По истечении получаса «Челси» обязан был забивать второй гол. После быстрой атаки Лукаку из правой зоны штрафной набросил мяч дальний угол вратарской, откуда Вернер расстреливал ворота, но Кержаков сблизился и спас команду. Ответ «Зенит» оказался голевым. Дуглас Сантос слева навесил в штрафную, куда ворвался Клаудиньо и будучи в одиночестве головой с близкого расстояния пробил мимо Кепы в цель.

Через четыре минуты питерцы и вовсе вышли вперёд. Вендел в центре отобрал мяч, отдал пас Малкому, а тот вертикальной передачей вывел Азмуна на рандеву с Кепой. Иранец прокинул мяч мимо голкипера и пробил в пустые ворота. Буквально тут же Азмун ещё раз выскакивал на рандеву с Кепой, но на этот раз испанец удар парировал. Тем не менее, к перерыву счёт в любом случае устраивал хозяев.

Начало второго тайма прошло в обоюдных атаках. «Челси» прибавил и пытался сравнять счёт, а «Зенит» продолжал отвечать быстрыми отрывами. Постепенно гости всё же завладели инициативой. По истечении часа лондонцы сравняли счёт. Вернер с Баркли сыграли красиво в стеночку, немец ворвался в штрафную и сделал поперечную передачу мимо вышедшего из ворот Кержакова на Лукаку. Бельгийцу оставалось лишь не промахнуться мимо пустых ворот.

Питерцы не собирались охранять ничью. Подопечные Семака и имели шансы забить ещё раз. За двадцать минут до конца матча после навеса справа Азмун головой пробил в угол, но Кепа сумел среагировать и совершить суперсейв.

На последних минутах «Зенит» выглядел даже активнее. Казалось, что это питерцам нужна была победа, чтобы занять первое место. «Челси» же действовал не так напористо, но в концовке забил. Лондонцы вновь действовали в короткий пас около штрафной, Пулишич сделал передачу внутрь неё, откуда Вернер пробил под руку Кержакову.

Казалось, что «Челси» уже не упустит победу, но в компенсированное время питерцы сравняли счёт. После навеса слева Сарр в борьбе с Дзюбой сбросил мяч на линию штрафной, откуда Оздоев слёта вонзил мяч в верхний угол. Кепа задел мяч, но спасти не смог. Итоговая ничья отправила «Челси» на второе место в группе.

«Зенит» теперь ждёт 13-го декабря, когда состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. Питерцы и ещё 7 команд, занявшие третьи места в Лиги чемпионов сыграют с вице-победителями квартетов второго по значимости еврокубка. Что касается «Челси», то лондонцы 13-го декабря узнают своего соперника по 1/8 главного континентального турнира.

Андрей Центров

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Комментарии (25)
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Рейтинг комментариев
fireland
08 Декабря 2021 в 23:09
Да даже непонятно, может со второго места выйти будет лучше.
В прошлом году, выиграв группу Челси достался самый неприятный соперник - АТМ.
Сейчас же опасаться можно только Баварию. Все остальные - проходимы.
Ne gustа
08 Декабря 2021 в 23:46
Та ну панятна))) уже и не было нужно первава места,уже и так задумана было.
Эйненей,ты не из цыган?
Манчестерский Иппатий
08 Декабря 2021 в 23:50
В любом случае - надо просто обыгрывать соперника - это же кубковая система. А на какой стадии он выпадет - это уже вторично. :)
Misha_diablo_football
08 Декабря 2021 в 23:04
Тухель сам себя доставил проблем Сауля на лево в оборону, Джеймса в центр полузащиты, без командообразующих игроков (Канте, Жоржиньо и другие защитники) да и ещё с двумя форвардами можно сказать 2-м составом хотели набрать три очка но не тут то было Зенит остро контроатаковал и забил красивый гол в концовке...
snk6565
08 Декабря 2021 в 23:13
1. Где ты увидел у пенсов 2 состав?
2. Жаль, что Жоржика не было...напривозил бы еще))
3. Пенсы начали сдуваться, особенно когда против них играют достаточно агрессивно
Zenituwka
08 Декабря 2021 в 23:22
Ну состав был не основной. НО! У Челси любой состав сильный и боеспособный. И 100% выше уровнем любой команды РПЛ. А Зенит сегодня , по игре, эту команду осилил.
Misha_diablo_football
08 Декабря 2021 в 23:54
ещё чуток бы мотивации пенсам и Зенит бы не получил свое заслуженное очко...
Misha_diablo_football
08 Декабря 2021 в 23:49
Везде в обороне в полузащите и в атаке в частности. Мой тебе совет если не разбираешься как играет команда Тухеля не спорь со мной...
id152079006
08 Декабря 2021 в 22:59
Радости полные штаны! Как и положено бомжам :)))
MDMA1
08 Декабря 2021 в 23:02
Свинота) завтра заглотишь от Легии, плакать будешь, как и все свиньи)
id152079006
08 Декабря 2021 в 23:55
Дорогой, ты меня с кем-то спутал :))) Сроду не болел ни за мясо, ни за кого-либо ещё в нашем говно-чемпионате. YWNWA!!!
Zenituwka
08 Декабря 2021 в 23:20
А почему,собственно мы не должны радоваться? Наш сыкливый тренер наконец сделал ставку на атаку и команда сыграла как подобает участнику лч. Я бы радовался даже проиграли бы мы 0:3 сегодня. Главное начать играть и не бояться. Это прогресс. Позорно не проиграть, позорно не пытаться играть.
Ne gustа
08 Декабря 2021 в 22:57
А теперяча шоб эта ничча шото действительно значила надобно шобы Челси Бавария попалася
только не мясо
08 Декабря 2021 в 22:56
Могут когда захотят!) Всех Зенитчиков с довольно приличной игрой!) Чуть не написалось обычное "С победой!")
Ne gustа
08 Декабря 2021 в 22:55
Эйненей, эгегей. А если бы исчо турнирная мотивация была? Ой остались бы тогда жить тута бусурмане-в Англию стыдно было бы возращаца
Santaclayss
08 Декабря 2021 в 22:50
Клаудиньо и Кузяев сегодня были очень хороши; Вендел, Барриос, Сантос, Азмун - молодцы. Малкома надо обратно в Зимбабве, Кержакова обратно на скамейку(помойку). Зачем выпускать в конце Ерохина и Оздоева(ок, повезло) я так и не понял.
Ginlik
08 Декабря 2021 в 22:49
Зенитовцы сегодня раскусили Членси!
Ne gustа
08 Декабря 2021 в 22:56
Ой,покусали так покусали)))
Zenituwka
08 Декабря 2021 в 22:44
Что и требовалось доказать, когда не ссут играть, и не жмутся в обороне, а прут в атаку, то с любым играть могут. 3 года понадобилось чтобы это понять.
CELTIC FROST
08 Декабря 2021 в 22:52
Да. Но что самое интересное. скорее всего. уже в следующем матче еврокубков против серьезного соперника это понимание опять куда-то пропадет и начнут катать вату с намеком на автобус. Очевидно. многие проблемы кроются в головах. Это был точно лучший поединок Зенита в этой ЛЧ.
Zenituwka
08 Декабря 2021 в 23:15
Согласен
779
08 Декабря 2021 в 22:44
Отличный матч выдали питерцы. Расслаблено и весело.
Урзюм
08 Декабря 2021 в 23:31
Да ладно. Явно Миллер с Абрамовичем договорились.
779
08 Декабря 2021 в 23:36
Вряд ли. Гусь свинье не товарищ.)))
ЮвиК
08 Декабря 2021 в 22:42
Спасибо Зениту и удачи в ЛЕ!
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окончен Зенит 3:3 Челси
окончен Ювентус 1:0 Мальмё
Идет 45 минута Бенфика 2:0 Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
Идет 45 минута Вольфсбург 0:1 Лилль 2.02 3.55 3.75
Идет 45 минута Бавария 2:0 Барселона 1.69 4.6 4.3
Идет 45 минута Ред Булл Зальцбург 0:0 Севилья 2.7 3.8 2.45
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