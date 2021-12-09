Черданцев: «Зенит» был очень крут, один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов»

Популярный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о вчерашнем противостоянии петербургского «Зенита» с лондонским «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3.

«Зенит» был крут. Очень крут! Один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов», - гласит сообщение комментатора в твиттер-аккаунте.

По итогам группового раунда Лиги чемпионов «сине-бело-голубые» финишировали на третьем месте в своем квартете. Питерцы получили путевку в весеннюю часть Лиги Европы.

В плей-офф ЛЧ из этой группы пробились туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».