Семшов оценил шансы «Зенита» в матче с «Челси»

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о шансах петербургского «Зенита» в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Преимущество «Зенита» будет в том случае, если «Челси» приедет не основным составом. Иногда тренер дает поиграть тем, у кого мало практики. Все зависит от состава «Челси», - передает слова Семшова ТАСС.

Поединок состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что лондонский коллектив борется с туринским «Ювентусом» за первое место в группе, а «Зенит» уже никуда не сдвинется с третьей строчки.