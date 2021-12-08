«Зенит» пропустил от «Челси» уже на второй минуте в своем 200 поединке в еврокубках

По состоянию на данную минуту питерский «Зенит» проводит свой 200-й поединок в еврокубках в истории, встречаясь с «Челси» на домашней арене. Питерцы стали лишь вторым российским клубом после московского «Спартака», которому удалось достичь подобного показателя.

Однако, юбилейный матч начался для подопечных Сергея Семака не с самой мажорной ноты – уже на второй минуте его подопечные пропустили от нападающего лондонцев Тимо Вернера.

Если противостояние закончится поражением «Зенита», то питерский коллектив так и не сможет набрать ни одного пункта в очных дуэлях с лидерами группы. Проследить за тем, удастся ли чемпиону РПЛ отыграться, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.