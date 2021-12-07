​Канчельскис призывает «Зенит» не бояться «Челси»

Известный в прошлом игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими мыслями перед игрой между «Зенитом» и «Челси» в Лиге чемпионов.

«Хотелось бы при своих болельщиках увидеть интересную игру, а также положительный результат. Однако, конечно, нужно не бояться, быть внимательными и осторожными», - высказался Канчельскис для «Спорт-Экспресса».

По мнению Канчельскиса, «Зенит» в среду вечером сыграет вторым номером на контратаках.

Напомним, что «Зенит» уже никуда не денется с третьего места в группе. Что касается «Челси», то лондонцы заочно поборются с «Ювентусом» за первую строчку. На текущий момент у команд по 12 баллов, но «Челси» идёт выше за счёт преимущества в очных встречах.