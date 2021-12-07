Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
Лига чемпионов

​Канчельскис призывает «Зенит» не бояться «Челси»

07 Декабря 2021 • 15:58 Комментировать (1)
Зенит
...
Челси
6.30 4.20 1.52
08.12 20:45
Сделай ставку и получи бонус 1000р.

Известный в прошлом игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими мыслями перед игрой между «Зенитом» и «Челси» в Лиге чемпионов.

«Хотелось бы при своих болельщиках увидеть интересную игру, а также положительный результат. Однако, конечно, нужно не бояться, быть внимательными и осторожными», - высказался Канчельскис для «Спорт-Экспресса».

По мнению Канчельскиса, «Зенит» в среду вечером сыграет вторым номером на контратаках.

Напомним, что «Зенит» уже никуда не денется с третьего места в группе. Что касается «Челси», то лондонцы заочно поборются с «Ювентусом» за первую строчку. На текущий момент у команд по 12 баллов, но «Челси» идёт выше за счёт преимущества в очных встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
07 Декабря 2021 в 16:07
Да просто надо выйти и кайфовать. Похрену на результат. Игру наконец хочется увидеть...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.12  20:45 РБ Лейпциг ... Манчестер Сити 4.1 4 1.83
07.12  20:45 ПСЖ ... Брюгге 1.25 6.8 11
07.12  23:00 Порту ... Атлетико М 2.65 3.35 2.75
07.12  23:00 Аякс ... Спортинг Л 1.64 4.3 5
07.12  23:00 Боруссия Д ... Бешикташ 1.32 6 8.6
07.12  23:00 Шахтёр Донецк ... Шериф 1.61 4.3 5.4
07.12  23:00 Милан ... Ливерпуль 3.05 3.7 2.25
07.12  23:00 Реал Мадрид ... Интер Милан 1.75 4 4.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Декабря
17:32 · Лига чемпионов
​Месси, Роналду, Левандовски и Мбаппе – в сборной 2021 года от IFFHS
17:26 · Лига чемпионов
​Нагельсманн: «Выпустим сильнейший состав на «Барселону», пускай «Бенфика» не волнуется» 1
16:38 · Лига чемпионов
​«Вчера он тренировался с улыбкой, а сегодня у него COVID-19»: Тухель рассказал, кто не сыграет с «Зенитом»
15:58 · Лига чемпионов
​Канчельскис призывает «Зенит» не бояться «Челси» 1
15:54 · Лига чемпионов
​Пиоли намерен удивить «Ливерпуль»
14:25 · Лига чемпионов
​Семак допустил выход Барриоса в защитной линии на матч с «Челси»
13:52 · Лига чемпионов
Семак рассказал, кто не сыграет с «Челси»
13:48 · Лига чемпионов
Рангник пообещал провести ротацию в поединке с «Янг Бойз»
12:58 · Лига чемпионов
Масалитин: «Челси» может приехать и вторым составом 1
12:51 · Лига чемпионов
Гаджиев: У «Зенита» отличная возможность проверить себя на фоне «Челси»
12:46 · Лига чемпионов
Семак рассказал о настрое «Зенита» на матч с «Челси» 1
12:36 · Лига чемпионов
Почеттино: Ощущаю поддержку со стороны игроков и клуба
12:17 · Лига чемпионов
Ловрен - о матче с «Челси»: «Нам нечего терять, мы играем за эмблему «Зенита» 3
12:08 · Лига чемпионов
Ван Дейк и Хендерсон не сыграют с «Миланом»
11:52 · Лига чемпионов
Клопп: У «Ливерпуля» хороший состав
Все новости
Рекомендуем