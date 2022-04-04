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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси стал худшим из трио «ПСЖ» с Мбаппе и Неймаром в матче с «Лорьяном»

04 Апреля 2022 • 13:38 Комментировать
ПСЖ
5:1
Лорьян
окончен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил наихудшую оценку среди нападающих парижан по итогам матча 30-го тура французской Лиги 1 против «Лорьяна» (5:1).

Аргентинский форвард был оценён изданием L’Equipe по десятибалльной шкале на «6», а его партнёры по атаке, бразилец Неймар и француз Киллиан Мбаппе, получили по 8 и 9 баллов соответственно.

Одним из худших в команде в целом стал марокканский крайний защитник Ашраф Хакими – он, и ещё 4 игрока «Парижа», получили от L’Equipe оценку «5». А другое издание, Le Parisien, и вовсе признало Ашрафа абсолютно худшим, дав ему оценку «4,5».

Все 5 голов парижан в матче записало на свой счёт атакующее трио Месси-Неймар-Мбаппе: у бразильца и француза – по дублю, а у аргентинца лишь один забитый мяч. Помимо этого, Мбаппе стал автором трёх голевых передач.

После 30 матчей в Лиге 1 «ПСЖ» продолжает лидировать, набрав 68 очков. У идущего 16-м «Лорьяна» – 28 набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лорьян ПСЖ Неймар Лига 1 Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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