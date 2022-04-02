Антони подписал предварительный контракт с «ПСЖ»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Антони близок к тому, чтобы в следующем сезоне стать футболистом «ПСЖ». По информации Mercato, бразилец уже подписал с французским клубом предварительный контракт.

Напомним, что ранее Антони связывали с переходом в другие европейские гранды, среди которых были: «Бавария», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и многие другие. Переход футболиста в «ПСЖ» может способствовать последующей продаже Неймара, которого СМИ в последнее время активно провожают из Парижа.

В этом сезоне Антони отметился 8 голами и 4 ассистами в чемпионате Нидерландов. Также бразилец забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи в Лиге чемпионов.