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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Антони подписал предварительный контракт с «ПСЖ»

02 Апреля 2022 • 15:54 Комментировать
Гронинген
...
Аякс
11.50 6.00 1.25
Через 1 ч. 22 мин.
Полузащитник амстердамского «Аякса» Антони близок к тому, чтобы в следующем сезоне стать футболистом «ПСЖ». По информации Mercato, бразилец уже подписал с французским клубом предварительный контракт.
 
Напомним, что ранее Антони связывали с переходом в другие европейские гранды, среди которых были: «Бавария», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и многие другие. Переход футболиста в «ПСЖ» может способствовать последующей продаже Неймара, которого СМИ в последнее время активно провожают из Парижа.
 
В этом сезоне Антони отметился 8 голами и 4 ассистами в чемпионате Нидерландов. Также бразилец забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи в Лиге чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСЖ
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