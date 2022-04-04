Мбаппе: «Остаться в Париже? Да, это возможно»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что может остаться в клубе на следующий сезон.

Считается, что звёздный француз вот-вот заключит контракт с мадридским «Реалом», однако сам игрок это опровергает.

Напомним, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом текущего года.

«Я ещё не принял окончательное решение относительно будущего. Остаться в Париже? Да, это возможно. Есть много различных нюансов и аспектов, и я не хочу допустить ошибку. Если бы я всё решил, я бы объявил об этом, но я не тороплюсь с выбором, чтобы принять наилучшее решение из возможных», – приводит слова Мбаппе издание Goal со ссылкой на Amazon.