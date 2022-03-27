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Чемпионат Франции. 1 лига

Полузащитник сборной Франции намекнул на возможный переход в «ПСЖ»

27 Марта 2022 • 23:06 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 6.80 13.00
03.04 21:45

Опорный хавбек «Монако» и французской сборной Орельен Чуамени в положительных тонах высказался о «ПСЖ».

«ПСЖ» – клуб высочайшего уровня. Они выигрывают трофеи, у них отличные игроки. Не обязательно играть за мадридский «Реал» или «Манчестер Сити», чтобы выступать за сборную», – цитирует Чуамени издание Marca.

Напомним, что 22-летний француз является трансферной целью мадридского «Реала». На игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». По данным СМИ, парижский клуб намерен обратиться к полузащитнику «Монако» в случае неудачи в переговорах с Полем Погба.

Чуамени отметился дебютным голом за сборную Франции в недавнем товарищеском матче против соперников из Кот-д'Ивуара (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако ПСЖ Орельен Чуамени
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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