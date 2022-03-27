Полузащитник сборной Франции намекнул на возможный переход в «ПСЖ»

Опорный хавбек «Монако» и французской сборной Орельен Чуамени в положительных тонах высказался о «ПСЖ».

«ПСЖ» – клуб высочайшего уровня. Они выигрывают трофеи, у них отличные игроки. Не обязательно играть за мадридский «Реал» или «Манчестер Сити», чтобы выступать за сборную», – цитирует Чуамени издание Marca.

Напомним, что 22-летний француз является трансферной целью мадридского «Реала». На игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». По данным СМИ, парижский клуб намерен обратиться к полузащитнику «Монако» в случае неудачи в переговорах с Полем Погба.

Чуамени отметился дебютным голом за сборную Франции в недавнем товарищеском матче против соперников из Кот-д'Ивуара (2:1).