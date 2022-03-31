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Роналдиньо: «Думаю, Мбаппе останется в «ПСЖ»

31 Марта 2022 • 16:35 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.19 7.10 14.00
03.04 21:45
Бывший футболист «Барселоны» и  «ПСЖ» Роналдиньо прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего парижан Киллиана Мбаппе, которого уже несколько лет активно связывают с переходом в мадридский «Реал».
 
«Я думаю, что Мбаппе останется в  «ПСЖ». В одиночку он способен добиться многих вещей, но в связке с Неймаром и Месси – ещё больше», – рассказал бразилец в интервью французскому изданию Le Parisien.
 
Напомним, что ранее «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт с рекордной зарплатой в более чем один миллион евро в неделю. Мать футболиста уговаривает его остаться, но сам Мбаппе ещё не принял окончательного решения, так как всё ещё горит желанием перейти в  «Реал».
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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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