Роналдиньо: «Думаю, Мбаппе останется в «ПСЖ»

Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Роналдиньо прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего парижан Киллиана Мбаппе, которого уже несколько лет активно связывают с переходом в мадридский «Реал».

«Я думаю, что Мбаппе останется в «ПСЖ». В одиночку он способен добиться многих вещей, но в связке с Неймаром и Месси – ещё больше», – рассказал бразилец в интервью французскому изданию Le Parisien.

Напомним, что ранее «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт с рекордной зарплатой в более чем один миллион евро в неделю. Мать футболиста уговаривает его остаться, но сам Мбаппе ещё не принял окончательного решения, так как всё ещё горит желанием перейти в «Реал».