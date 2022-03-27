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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» для Погба - приоритетный вариант

27 Марта 2022 • 22:52 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 6.80 13.00
03.04 21:45

Полузащитник Поль Погба готовится  расстаться с «Манчестер Юнайтед» и рассматривает варианты продолжения карьеры. Спрос на его услуги далеко не столь велик, как в его лучшие годы, но кое-какие варианты у Поля есть. Интерес к нему проявлял и бывший клуб Погба, «Ювентус», но главный приоритет Поля - это трансфер в «ПСЖ», сообщает Daily Express.

Интересно, что за всю свою взрослую карьеру Погба выступал лишь в двух клубах, уже упомянутых выше, но в молодежке успел поиграть также и за три французских клуба. Последним из них был «Гавр», который Погба покинул в возрасте шестнадцати лет - в 2009 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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