Тренер «Лорьяна» о Мбаппе: «Мало кто когда-либо видел таких сильных игроков, сейчас он лучший в мире»

Главный тренер «Лорьяна» Кристоф Пелиссье заявил журналистам, что считает форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«ПСЖ» в минувшем туре чемпионата Франции разгромил «Лорьян» со счетом 5:1. Мбаппе в этом матче сделал дубль.

«Я думаю, что мало кто когда-либо видел таких сильных игроков. Сейчас он лучший в мире. Его игра в «ПСЖ» умопомрачительна. Но при этом мы остаемся соперниками и, конечно, не хотим, чтобы такие игроки выходили против нас», - сказал Пелиссье.

В этом сезоне Мбаппе провел в Лиге 1 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.