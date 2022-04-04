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Чемпионат Франции. 1 лига

Тренер «Лорьяна» о Мбаппе: «Мало кто когда-либо видел таких сильных игроков, сейчас он лучший в мире»

04 Апреля 2022 • 10:04 Комментировать
ПСЖ
5:1
Лорьян
окончен

Главный тренер «Лорьяна» Кристоф Пелиссье заявил журналистам, что считает форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«ПСЖ» в минувшем туре чемпионата Франции разгромил «Лорьян» со счетом 5:1. Мбаппе в этом матче сделал дубль.

«Я думаю, что мало кто когда-либо видел таких сильных игроков. Сейчас он лучший в мире. Его игра в «ПСЖ» умопомрачительна. Но при этом мы остаемся соперниками и, конечно, не хотим, чтобы такие игроки выходили против нас», - сказал Пелиссье.

В этом сезоне Мбаппе провел в Лиге 1 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян ПСЖ Килиан Мбаппе
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