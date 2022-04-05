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Чемпионат Франции. 1 лига

Экс-игрок «Лилля» похвалил Месси за матч с «Лорьяном»

05 Апреля 2022 • 08:21 Комментировать
ПСЖ
5:1
Лорьян
окончен

Экс-футболист «Лилля» Людовик Обраньяк похвалил звёздного аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси за игру в матче с «Лорьяном».

Обраньяк сказал, что Лионель стал лучше двигаться и был вовлечён в игру. Людовик отметил, что 34-летний аргентинский футболист снова улыбался, чего мы не видели уже давненько. Поляк добавил, что если Мбаппе отыграл на все десять баллов из десяти, но то Месси заслужил за свою игру твёрдую семёрку.

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Лорьян» со счётом 5:1. Один из голов в свой актив записал Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Людовик Обраньяк Лига 1
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