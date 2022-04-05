Экс-игрок «Лилля» похвалил Месси за матч с «Лорьяном»

Экс-футболист «Лилля» Людовик Обраньяк похвалил звёздного аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси за игру в матче с «Лорьяном».

Обраньяк сказал, что Лионель стал лучше двигаться и был вовлечён в игру. Людовик отметил, что 34-летний аргентинский футболист снова улыбался, чего мы не видели уже давненько. Поляк добавил, что если Мбаппе отыграл на все десять баллов из десяти, но то Месси заслужил за свою игру твёрдую семёрку.

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Лорьян» со счётом 5:1. Один из голов в свой актив записал Лионель Месси.