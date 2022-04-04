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Почеттино о Рамосе: «Он великий чемпион и заслуживает уважения»

04 Апреля 2022 • 15:02 Комментировать
ПСЖ
5:1
Лорьян
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал свист фанатов клуба в адрес защитника Серхио Рамоса. Футболист вышел на замену во втором тайме в игре против «Лорьяна», которую «ПСЖ» выиграл со счетом 5:1.

«Освистывание Серхио Рамоса? Мы все затронуты, я думаю, что это разочарование болельщиков из-за результата в Лиге чемпионов, я не думаю, что это было направлено против него», — сказал босс «ПСЖ» на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что Рамос великий игрок и не заслужил такого отношения к себе.

«Он великий чемпион, он заслуживает уважения, как и все игроки «ПСЖ», - сказал Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Маурисио Почеттино
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