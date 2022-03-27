Матюиди считает, что в «ПСЖ» должно быть больше французов

Экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Блез Матюиди призывает свой бывший клуб чаще доверять местным игрокам.

«ПСЖ» – отличный клуб, за последние годы они подписали множество хороших футболистов. Но можно ли поставить «ПСЖ» в один ряд с «Баварией» и «Реалом» прямо сейчас? Это большой вопрос. Когда мы смотрим на «Реал» или «Барсу», мы видим в их составе как минимум по пять-шесть игроков из Испании. Мне хотелось бы видеть в «ПСЖ» больше французов. На мой взгляд, это помогло бы клубу сделать следующий шаг», – сказал Матюиди в интервью Le Parisien.

Стоит отметить, что именно «Пари Сен-Жермен» реже всех задействует местных игроков в текущем сезоне французской Лиги 1.