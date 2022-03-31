Верратти может пропустить игру против «Лорьяна»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Франции против «Лорьяна». Как сообщает клубный инсайдер «ПСЖ» Адриен Гренье, итальянец получил повреждение в расположении национальной сборной.

Отмечается, что игру также рискует пропустить другой футболист «ПСЖ» – Абду Диалло, который страдает от боли в производящей мышце. Участие сенегальца в игре с «Лорьяном» также находится под вопросом.

Напомним. что в последнем туре чемпионата Франции «ПСЖ» уступил на выезде «Монако» с разгромным счётом 0:3. Сейчас парижский клуб лидирует в турнирной таблице с отрывом в 12 очков от «Марселя»