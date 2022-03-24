«ПСЖ» ведёт переговоры о выкупе Нуну Мендеша

«ПСЖ» работает над оформлением выкупа Нуну Мендеша, принадлежащего лиссабонскому «Спортингу».

19-летний португалец проводит текущий сезон в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Французский клуб может выкупить левого латераля за 40 млн евро, что и планируется сделать. Об этом сообщает трансферный инсайдер Фабрицио Романо.

Несмотря на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов, повлекший за собой многочисленные слухи, позиция парижан в вопросе Мендеша не изменилась. В настоящий момент стороны обсуждают переход игрока на постоянной основе.

Нуну Мендеш провёл 29 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 2 результативными передачами.