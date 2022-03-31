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Мбаппе: «Если наша связка с Месси и Неймаром сохранится, это будет хорошая новость для всех любителей футбола»

31 Марта 2022 • 15:13 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.19 7.10 14.00
03.04 21:45
Нападающий «ПСЖ» Килилан Мбаппе высказался насчёт своей связки с Лионелем Месси и Неймаром. Француз считает, что сохранение этой связки будет хорошей новостью для всех любителей футбола.
 
«Если наша связка с Месси и Неймаром сохранится, это будет хорошая новость для всех любителей футбола. Трое лучших футболистов планеты играют вместе – это то, чего хотят видеть все, кто смотрят эту игру», – цитирует футболиста французское издание Le Parisien.
 
На данный момент ходят слухи о том, что «ПСЖ» могут покинуть все из связки Месси-Неймар-Мбаппе. Ближе всех к уходу является именно француз, так как его контракт с клубом истекает по окончанию сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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