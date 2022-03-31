Мбаппе: «Если наша связка с Месси и Неймаром сохранится, это будет хорошая новость для всех любителей футбола»

Нападающий «ПСЖ» Килилан Мбаппе высказался насчёт своей связки с Лионелем Месси и Неймаром. Француз считает, что сохранение этой связки будет хорошей новостью для всех любителей футбола.

«Если наша связка с Месси и Неймаром сохранится, это будет хорошая новость для всех любителей футбола. Трое лучших футболистов планеты играют вместе – это то, чего хотят видеть все, кто смотрят эту игру», – цитирует футболиста французское издание Le Parisien.

На данный момент ходят слухи о том, что «ПСЖ» могут покинуть все из связки Месси-Неймар-Мбаппе. Ближе всех к уходу является именно француз, так как его контракт с клубом истекает по окончанию сезона.