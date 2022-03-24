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«ПСЖ» интересуется нападающим «Вулверхэмптона»

24 Марта 2022 • 21:26 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 6.80 13.00
03.04 21:45

Вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Перед началом сезона интерес к 22-летнему португальцу проявлял «Ливерпуль», но серьёзная травма игрока свела на нет все разговоры о возможном трансфере.

Около двух недель назад Нету продлил контракт с «Вулверхэмптоном» до 2027 года, что, по информации Daily Mail, не мешает «ПСЖ» видеть в нём одну из трансферных целей на лето. Сообщается, что из-за вероятного ухода Килиана Мбаппе парижский клуб ищет игрока, способного закрыть фланг атаки.

Как уже было сказано, Педру Нету получил тяжёлую травму в начале сезона. По этой причине на его счету всего 5 появлений на поле в составе «волков» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон ПСЖ Педру Нету
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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