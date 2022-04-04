Болельщики «ПСЖ» освистали Рамоса

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос впервые с января вышел на поле в футболке парижского клуба.

36-летний испанец вышел на замену в поединке национального чемпионата с «Лорьяном», который закончился убедительной победой парижан со счётом 5:1. Стоит отметить, что фанаты «ПСЖ» освистывали экс-защитника «Реала», который последний раз выходил на поле 23 января.

В этом сезоне Серхио Рамос провёл во французской лиге лишь пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В «ПСЖ» испанец перебрался прошлым летом на правах свободного агента из «Реала».