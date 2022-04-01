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Бывший игрок сборной Бразилии: «Неймар завершил карьеру, когда перешёл в «ПСЖ»

01 Апреля 2022 • 21:43 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 7.00 14.00
03.04 21:45

Экс-нападающий сборной Бразилии Вальтер Касагранде раскритиковал своего соотечественника Неймара.

«Я всегда говорил, что Неймар в сборной, несмотря на его результативность и рекорды, никогда не играл определяющей роли. С ним Бразилия выиграла только Кубок Конфедераций, а единственный выигранный за это время Кубок Америки 2019 года был завоёван без его участия.

Неймар переживает ужасный отрезок. Его критикуют во Франции и во всей Европе. Я считаю, что ему не хватает серьёзности, он слишком избалован.

Его лучшим периодом в Европе было время, проведённое в «Барселоне», когда он здорово взаимодействовал с Месси. После ухода в «ПСЖ» для Неймара всё закончилось», – заявил Касагранде в интервью Globo Esporte.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Касагранде
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