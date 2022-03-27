Фабрегас: «В «ПСЖ» никогда не было игрока уровня Месси»

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением о проблемах Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Лео – лучший игрок из всех, чью игру я когда-либо видел. В «ПСЖ» никогда не было игрока такого уровня. Болельщики должны быть ему рады, они должны его поддерживать. Если он не приведёт их к успеху в этом сезоне, то обязательно приведёт в следующем. Понимаю, что иногда болельщики хотят надавить на футболистов, чтобы заставить их выкладываться, но во время игры игроков всегда нужно поддерживать», – заявил Фабрегас в интервью Marca.

Лионель Месси проводит свой первый сезон в «ПСЖ» с момента перехода из «Барселоны». На счету аргентинца 7 голов и 11 голевых передач во всех соревнованиях.