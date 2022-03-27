Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Фабрегас: «В «ПСЖ» никогда не было игрока уровня Месси»

27 Марта 2022 • 20:24 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 6.80 13.00
03.04 21:45

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением о проблемах Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Лео – лучший игрок из всех, чью игру я когда-либо видел. В «ПСЖ» никогда не было игрока такого уровня. Болельщики должны быть ему рады, они должны его поддерживать. Если он не приведёт их к успеху в этом сезоне, то обязательно приведёт в следующем. Понимаю, что иногда болельщики хотят надавить на футболистов, чтобы заставить их выкладываться, но во время игры игроков всегда нужно поддерживать», – заявил Фабрегас в интервью Marca.

Лионель Месси проводит свой первый сезон в «ПСЖ» с момента перехода из «Барселоны». На счету аргентинца 7 голов и 11 голевых передач во всех соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сеск Фабрегас ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
20:24 · Франция. Лига 1
Фабрегас: «В «ПСЖ» никогда не было игрока уровня Месси»
15:45 · Испания. Ла Лига
Фабрегас: «Мбаппе переедет в «Реал»
14:58 · Франция. Лига 1
Агент Тчуамени развеял слухи о переходе футболиста в «Реал»
14:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и Маркиньос не могут договориться о новом контракте
14:18 · Франция. Лига 1
Фабрегас высказался о роботизации в футболе
09:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» всерьёз намерен пригласить Манчини
08:15 · Франция. Лига 1
Жена Икарди изменяла ему с телохранителем 2
00:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» поборется за Рафинью
00:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл альтернативу Погба
26 Марта
23:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «ПСЖ» связались с агентом Дибалы
15:46 · Италия. Серия А
Экитике попал в сферу интересов «Ромы»
15:36 · Франция. Лига 1
Французский защитник Косельни завершил карьеру
15:06 · Франция. Лига 1
Экс-капитан «Арсенала» Лоран Косельни отверг обвинения в расизме и объявил о завершении карьеры
14:28 · Франция. Лига 1
Французская федерация заключила новое соглашение с игроками сборной
14:10 · Франция. Лига 1
Дешам о Салиба: Невероятно спокойный защитник
Все новости
Рекомендуем