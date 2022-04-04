Почеттино: Мы должны продолжать в том же духе

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился с журналистами своими эмоциями после крупной победы парижской команды над «Лорьяном».

Почеттино сказал, что он очень доволен игрой команды, которая должна продолжать в том же духе. Аргентинский специалист отметил, что когда нападающие забивают, то это всегда хорошо для команды. Маурисио добавил, что все футболисты показали себя большими профессионалами.

Напомним, что парижане разгромили «Лорьян» со счётом 5:1. Дружина Почеттино уверенно лидирует в Лиге 1 и на 12 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Марселя».