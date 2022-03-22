Месси стал почётным гражданином итальянского городка

Своим Лионеля Месси считают не только в Аргентине и Испании, но и в Италии также. Тамошние журналисты уже давно выяснили - бабушка аргентинского гения родом из Италии, а конкретно - из городка Сан-Северино Марке в провинции Мачерата. И вот оттуда пришло известие - Лионель признан почетным гражданином городка с населением в 12 тысяч человек.

- Лионель - почетный гражданин нашего городка, так как корни его тянутся именно отсюда, - пояснил Паоло Паолони, представитель городка.

Исследование нга тему корней бабушки Лионеля по фамилии Кочеттини провели журналисты Фьоренцо Сантини и Габриэла Чиполетта, выяснившие, что бабушка Лионеля эмигрировала сперва в Бразилию. а оттуда - в Аргентину.

Интересно, а если бы Лионель выступал за сборную Италии - стал бы он к этому моменту чемпионом мира? Ваше мнение.