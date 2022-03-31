Доннарумма страдает в «ПСЖ» и скучает по Серии А

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением в клубе и в летнее межсезонье готов рассмотреть варианты с возвращением в Серию А.

Как сообщает Football Italia, футболиста не устраивает ротация с Кейлором Навасом, а последней каплей стала критика, которая обрушилась на итальянца после его ошибки в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Отмечается, что несмотря на желание Доннаруммы, его возвращение в Серию А выглядит крайне маловероятным. «Милан» не хочет возвращать футболиста, тогда как «Интер» летом наверняка купит голкипера амстердамского «Аякса» Андре Онану.