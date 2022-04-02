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Почеттино: «Мне жаль Верратти и Доннарумму»

02 Апреля 2022 • 22:30 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.18 7.30 14.00
Через 22 ч. 49 мин.

В «ПСЖ» сейчас и так не самая лучезарная атмосфера, вдобавок, двое важных футболистов команды, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма, пережили кошмарный вылет сборной Италии из стыков чемпионата мира. Маурисио Почеттино, главный тренер парижского гранда, понимает эту ситуацию.

- Нам и так непросто будет войти в ритм после такой паузы. Многие игроки сыграли важные матчи. Мне очень обидно и грустно за Джиджи и Марко, но сейчас впереди матч с «Лорьяном». Это тоже важный матч для нас, мы боремся за победу в Лиге 1. Все процессы нуждаются во времени, так было у меня и в «Тоттенхэме». Впоследние годы мы играли в полуфинале и финале Лиги чемпионов, сейчас мы вылетели, но не будем забывать - есть и такие клубы, как «Ювентус» и «Манчестер Сити», которые также давно жаждут победу в этом турнире, но не могут добиться ее, - заявил Почеттино, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Марко Верратти Джанлуиджи Доннарумма
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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03.04  18:05 Лион ... Анже 1.36 5.20 8.60
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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