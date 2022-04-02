Почеттино: «Мне жаль Верратти и Доннарумму»

В «ПСЖ» сейчас и так не самая лучезарная атмосфера, вдобавок, двое важных футболистов команды, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма, пережили кошмарный вылет сборной Италии из стыков чемпионата мира. Маурисио Почеттино, главный тренер парижского гранда, понимает эту ситуацию.

- Нам и так непросто будет войти в ритм после такой паузы. Многие игроки сыграли важные матчи. Мне очень обидно и грустно за Джиджи и Марко, но сейчас впереди матч с «Лорьяном». Это тоже важный матч для нас, мы боремся за победу в Лиге 1. Все процессы нуждаются во времени, так было у меня и в «Тоттенхэме». Впоследние годы мы играли в полуфинале и финале Лиги чемпионов, сейчас мы вылетели, но не будем забывать - есть и такие клубы, как «Ювентус» и «Манчестер Сити», которые также давно жаждут победу в этом турнире, но не могут добиться ее, - заявил Почеттино, слова которого цитирует ITASportPress.