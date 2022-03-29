Зидан остаётся приоритетом «ПСЖ» на замену Почеттино

Руководство французского «ПСЖ» сохраняет интерес к бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану. По информации журналиста Адриена Гренье, приглашение француза является для парижского клуба едва ли не навязчивой идеей.

При этом источник также сообщает, что кроме Маурисио Почеттино, «ПСЖ» в скором времени может избавиться от спортивного директора Леонардо, чьи решения в последние годы не принесли клубу ожидаемой пользы.

Напомним, что сам Почеттино следующим летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед». На данный момент «красные дьяволы» выбирают между аргентинцем и Эриком тен Хагом из амстердамского «Аякса».