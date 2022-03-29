Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Зидан остаётся приоритетом «ПСЖ» на замену Почеттино

29 Марта 2022 • 14:50 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 7.00 13.00
03.04 21:45
Руководство французского «ПСЖ» сохраняет интерес к бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану. По информации журналиста Адриена Гренье, приглашение француза является для парижского клуба едва ли не навязчивой идеей.
 
При этом источник также сообщает, что кроме Маурисио Почеттино, «ПСЖ» в скором времени может избавиться от спортивного директора Леонардо, чьи решения в последние годы не принесли клубу ожидаемой пользы.
 
Напомним, что сам Почеттино следующим летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед». На данный момент «красные дьяволы» выбирают между аргентинцем и Эриком тен Хагом из амстердамского «Аякса».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
14:50 · Франция. Лига 1
Зидан остаётся приоритетом «ПСЖ» на замену Почеттино
13:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не станет удерживать Месси и Неймара, если по ним поступит выгодное предложение
11:26 · Франция. Лига 1
Ди Мария может вернуться на родину
28 Марта
22:39 · Франция. Лига 1
Джастин Клюйверт останется в «Ницце»
22:31 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос может вернуться на поле уже 3 апреля
19:47 · Франция. Лига 1
Керер сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт
15:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Экитике
14:53 · Англия. Премьер-лига
Трент, Джеймс и Хакими – лучшие крайние защитники по версии Дани Алвеса
14:26 · Франция. Лига 1
Тчуамени: «Я считаю «ПСЖ» великим клубом»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: Жардим – самый важный тренер в моей карьере
13:58 · Франция. Лига 1
Самюэль Это'О пояснил, почему не стал бы приглашать в сборную Камеруна Мбаппе
13:40 · Англия. Премьер-лига
Несколько французских клубов проявили интерес к Саиссу
13:08 · Франция. Лига 1
Матуиди высказался о критике в адрес Месси
13:00 · Франция. Лига 1
Жена Икарди ответила на обвинения в измене с телохранителем
11:37 · Франция. Лига 1
Адвокат Мбаппе: Нереально, чтобы игрок зависел всю карьеру от спонсоров федерации
Все новости
Рекомендуем