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Тчуамени: «Я считаю «ПСЖ» великим клубом»

28 Марта 2022 • 14:26 Комментировать
Метц
...
Монако
03.04 16:00
Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени на фоне слухов о возможном переходе в «ПСЖ» рассказал о своём отношении к потенциально новому клубу. 
 
«ПСЖ» – это топ-клуб. Туда вкладываются огромные деньги, там играют великие игроки, которые выигрывают много титулов. Я действительно считаю «ПСЖ» великим клубом», – цитирует Тчуамени французский журналист Адриен Гренье.
 
Напомним, что ранее главным претендентом на полузащитника считался лондонский «Челси». Согласно сообщениям ведущих британских таблоидов, Тчуамени был главной трансферной целью «синих», но из-за наложенных санкций вероятность перехода существенно снизилась. Теперь борьбу за игрока ведут «ПСЖ» и мадридский «Реал».
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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Орельен Чуамени
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МЕТЦ МОНАКО
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