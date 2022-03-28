Тчуамени: «Я считаю «ПСЖ» великим клубом»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени на фоне слухов о возможном переходе в «ПСЖ» рассказал о своём отношении к потенциально новому клубу.

«ПСЖ» – это топ-клуб. Туда вкладываются огромные деньги, там играют великие игроки, которые выигрывают много титулов. Я действительно считаю «ПСЖ» великим клубом», – цитирует Тчуамени французский журналист Адриен Гренье.

Напомним, что ранее главным претендентом на полузащитника считался лондонский «Челси». Согласно сообщениям ведущих британских таблоидов, Тчуамени был главной трансферной целью «синих», но из-за наложенных санкций вероятность перехода существенно снизилась. Теперь борьбу за игрока ведут «ПСЖ» и мадридский «Реал».