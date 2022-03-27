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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» нашёл альтернативу Погба

27 Марта 2022 • 00:40 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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03.04 21:45

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может продолжить карьеру в другом клубе французской Лиги 1.

Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах 22-летнего футболиста со стороны мадридского «Реала» и ряда английских грандов. Как информирует издание 90min со ссылкой на журналиста Фабриса Хокинса, отныне одним из главных претендентов на француза считается «Пари Сен-Жермен».

Парижане готовы прибегнуть к подписанию Чуамени в том случае, если им не удастся переманить в свои ряды Поля Погба, который может быть доступен в качестве свободного агента уже в июне.

Орельен Чуамени оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Поль Погба Орельен Чуамени
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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