«ПСЖ» нашёл альтернативу Погба

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может продолжить карьеру в другом клубе французской Лиги 1.

Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах 22-летнего футболиста со стороны мадридского «Реала» и ряда английских грандов. Как информирует издание 90min со ссылкой на журналиста Фабриса Хокинса, отныне одним из главных претендентов на француза считается «Пари Сен-Жермен».

Парижане готовы прибегнуть к подписанию Чуамени в том случае, если им не удастся переманить в свои ряды Поля Погба, который может быть доступен в качестве свободного агента уже в июне.

Орельен Чуамени оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.