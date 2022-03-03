«ПСЖ» не знает, продлит ли Мбаппе контракт с клубом

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал будущее нападающего команды Килиана Мбаппе. Контракт француза с парижанами истекает в конце нынешнего сезона.

«Пока я не могу сказать ничего конкретного, но шанс продлить контракт с Мбаппе у нас есть. Мы приложим все усилия для того, чтобы сохранить Килиана», — цитирует Леонардо AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе все еще намерен перебраться в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 24 матча во французской Лиге 1, в которых забил 14 голов и сделал 10 голевых передач.