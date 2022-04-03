«ПСЖ» гнобит своих вратарей» - Бартез горячо поддержал Доннарумму

Бывший голкипер французской сборной, становившийся в ее составе чемпионом мира и Европы, горячо поддержал итальянского коллегу по ремеслу - Джанлуиджи Доннарумму. Бартез считает, что в провале «ПСЖ» в игре с мадридским «Реалом», стоившим парижанам вылета из Лиги чемпионов, вины Доннаруммы нет.

- Я люблюего. Я давно слежу за ним. В этом эпизоде Бензема, конечно же. нарушил правила. В любом случае, это не повод унижать Доннарумму. И я не понимаю этого соревнования с Навасом. То, что случилось с «Реалом», это следствие подобной политики. Доннарумма, действующий чемпион Европы, не должен тягаться с Навасом, он должен быть основным. Они сами гнобят своих вратарей, - считает Бартез, слова которого цитирует L'Equipe.