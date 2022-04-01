Увольнение Почеттино обойдётся «ПСЖ» в 20 миллионов евро

Если «ПСЖ» решит уволить своего главного тренера Маурисио Почеттино, то французский клуб будет обязан заплатить аргентинцу и его штабу сумму компенсации в размере 20 миллионов евро.

По сообщениям Адриена Гренье, решение по увольнению Почеттино уже принято. Отмечается, что клуб также уже разрешил своему тренеру вести диалог с другими командами, которые заинтересованы в его услугах. Одной из них уже долгое время является «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Почеттино уже работал в чемпионате Англии. С 2014 по 2019 годы аргентинец возглавлял лондонский «Тоттенхэм», который в последнем сезоне под руководством Маурисио дошёл до финала Лиги чемпионов.