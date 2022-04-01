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Чемпионат Франции. 1 лига

Увольнение Почеттино обойдётся «ПСЖ» в 20 миллионов евро

01 Апреля 2022 • 15:05 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 7.00 14.00
03.04 21:45
Если «ПСЖ» решит уволить своего главного тренера Маурисио Почеттино, то французский клуб будет обязан заплатить аргентинцу и его штабу сумму компенсации в размере 20 миллионов евро.
 
По сообщениям Адриена Гренье, решение по увольнению Почеттино уже принято. Отмечается, что клуб также уже разрешил своему тренеру вести диалог с другими командами, которые заинтересованы в его услугах. Одной из них уже долгое время является «Манчестер Юнайтед».
 
Напомним, что Почеттино уже работал в чемпионате Англии. С 2014 по 2019 годы аргентинец возглавлял лондонский «Тоттенхэм», который в последнем сезоне под руководством Маурисио дошёл до финала Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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