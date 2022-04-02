Рамос готов сыграть с «Лорьяном»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Франции против «Лорьяна». Как сообщает журналист Адриен Гренье, испанец восстановился от травмы и уже несколько дней тренируется в общей группе.

Напомним, что ранее зимой Рамос получил очередную травмы, из-за которой защитник был вынужден пропустить более месяца. Испанец не смог помочь своей команде в том числе и в поединках ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», за который Рамос выступал долгие годы.

Ранее появлялись слухи о том, что «ПСЖ» может избавиться от Рамоса по окончанию сезона. Руководство французского клуба недовольно тем, что испанец очень часто травмируется.