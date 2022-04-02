Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Рамос готов сыграть с «Лорьяном»

02 Апреля 2022 • 14:00 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.18 7.30 14.00
03.04 21:45
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Франции против «Лорьяна». Как сообщает журналист Адриен Гренье, испанец восстановился от травмы и уже несколько дней тренируется в общей группе.
 
Напомним, что ранее зимой Рамос получил очередную травмы, из-за которой защитник был вынужден пропустить более месяца. Испанец не смог помочь своей команде в том числе и в поединках ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», за который Рамос выступал долгие годы.
 
Ранее появлялись слухи о том, что «ПСЖ» может избавиться от Рамоса по окончанию сезона. Руководство французского клуба недовольно тем, что испанец очень часто травмируется.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  18:00 Ницца ... Ренн 2.85 3.45 2.50
02.04  20:00 Лилль ... Бордо 1.46 4.80 6.80
02.04  22:00 Сент-Этьен ... Марсель 3.85 3.55 1.99
03.04  14:00 Страсбург ... Ланс 2.07 3.50 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
14:00 · Франция. Лига 1
Рамос готов сыграть с «Лорьяном»
13:27 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Лилля» может перейти в «Галатасарай»
09:07 · Франция. Лига 1
Шека покинет «Лилль» после окончания этого сезона
01 Апреля
21:43 · Франция. Лига 1
Бывший игрок сборной Бразилии: «Неймар завершил карьеру, когда перешёл в «ПСЖ»
19:24 · Франция. Лига 1
СМИ опубликовали данные, согласно которым, «Марсель» потерпел в текущем сезоне убытки в 70 млн евро
16:26 · Франция. Лига 1
Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» будущим летом
15:05 · Франция. Лига 1
Увольнение Почеттино обойдётся «ПСЖ» в 20 миллионов евро
14:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» рассматривает Салаха в качестве потенциальной замены Месси
14:22 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски контактирует с «ПСЖ» и «Барселоной»
14:15 · Франция. Лига 1
«Ланс» интересуется форвардом Джанини
14:08 · Франция. Лига 1
«Лилль» хочет приобрести нападающего сборной Египта
13:41 · Италия. Серия А
Шкриньяр отклонил предложение «ПСЖ»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас является самым заигранным футболистом в Европе
11:40 · Франция. Лига 1
«Лилль» определился с суммой, за которую готов отпустить Саншеша
10:55 · Франция. Лига 1
Галтье: «Ренн» – лучшая команда лиги»
Все новости
Рекомендуем